Joan Laporta confirmó la oferta del Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Julián Álvarez no está teniendo hasta el momento un buen nivel con la Selección Argentina que el viernes enfrenta a Cabo Verde en el Mundial 2026 de la FIFA y no es un detalle menor que su actualidad coincida con el plan sistemático del Atlético de Madrid para rechazar cualquier oferta por él.

Primero fue Fiorentino Pérez quien a través de un comunicado oficial del Real Madrid aseguró haber realizado un ofrecimiento de 150 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero argentino. Ahora es Joan Laporta, presidente del Barcelona asegura que también lanzó una ofensiva por el ex River, pero que en princpio la contestación no fue lo que esperaba.

"Yo hablé personalmente con el Atlético y le dije: ‘esto es lo que hay'. Deco les hizo una oferta. Sabemos que quiere venir al Barça desde hace tiempo. Hicimos esa oferta con todo el respeto del mundo. Hablé con ellos y me dijeron que no tenían previsto vender porque no tenían una alternativa. Esta oferta la vamos a mantener firme el tiempo que nosotros consideremos. Lo que no vamos a hacer es esperar a lo que nos diga el Atlético", aseguró al asumir su tercera presidencia en el culé.

%u2705 LAPORTA CONFIRMA la OFERTA por JULIÁN ALVAREZ:



%uD83D%uDC49"La hicimos con todo el respeto y la vamos a mantener el tiempo que consideremos".



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%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 "El jugador quiere venir desde hace tiempo". pic.twitter.com/B7VNGNjjRF July 1, 2026

El Atlético de Madrid se tomó mal todo lo sucedido y ayer mismo hizo una denuncia ante la UEFA y la RFEF, señalando que había negociado con un jugador con contrato.

"Tenemos buenas relaciones institucionales desde hace tiempo. Hay una oferta y, si en algún momento la consideran y nosotros estamos en disposición, se podría cerrar. El Atlético de momento ha dicho que no, pero si encuentran esa alternativa, espero que consideren primero la oferta del Barcelona. Esta oferta no es ilimitada en el tiempo y esa es nuestra posición", concluyó Laporta.