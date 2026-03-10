Joan Laporta se refirió al interés de Barcelona por Julián Álvarez: "Él debería..."

Bombazo. Joan Laporta, presidente del Barcelona, frenó los rumores y el interés que se mantenía estos últimos meses sobre Julián Álvarez.

"Es un gran jugador, que dicen que funcionaria en el sistema del Barça. No es un jugador para hacer saltar la banca. Primero, él debería mostrar su voluntad para venir, y que fuera a un precio renovable", sostuvo el mandatario blaugrana en el programa Qué t'hi jugues de SER Catalunya.

Luego, no confirmó si el próximo mercado de pases se buscará a un delantero centro: "Primero tenemos que ganar las elecciones y luego Deco (director deportivo) decidirá. De momento tenemos a Robert Lewandowski y Ferran Torres. No es incompatible que venga otro, pero ya se verá, Deco está trabajando en ello".

El interés del Barcelona por el argentino estuvo candente durante toda la temporada, entre la necesidad del conjunto culé de buscar un atacante y el mal momento que la Araña pasó y pasa en el Atlético de Madrid.

Sin embargo, Laporta mencionó que le agradaría que el delantero polaco se quede una campaña más: "Veremos que quiere hacer, pero me gustaría que siguiera un año más si él quiere".