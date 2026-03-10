Boca se prepara para remodelar y ampliar La Bombonera: cuándo comenzarán las obras

Con los permisos que deberían otorgar desde el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires y con el entrevero que podría llegar a darse con el tema político mediante, Boca ya se ha decidido a ampliar y remodelar La Bombonera.

El proyecto para modificar el estadio Xeneize ya es un hecho y la gestión, a cargo de Juan Román Riquelme, anunció la obra, una de las gestiones que más se le ha reclamado a esta dirigencia y una de las promesas de campaña de esta CD.

Para empezar con el trabajo, deberá llegar el visto bueno de la empresa Ferrosur, a cargo de la concesión del ferrocarril que pasa por las vías que están contiguas al predio, y es por eso que para ello se necesita su aprobación y la de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ya que hay que tener en cuenta que el tren transita ese lugar dos veces al día (una por la madrugada y otra por la tarde, salvo los días de partido,

Las obras tienen como objetivo colocar las columnas para la instalación, luego, de 18 ascensores que van a permitir llegar al sector más alto del estadio. Es por eso que hay que evaluar cuál será el impacto en la circulación del ferrocarril y los posibles riesgos en cuanto a la seguridad.

A todo esto, el proyecto contempla también la construcción de una cuarta bandeja para La Bombonera. Con esta etapa de la obra, se ganarán 10.000 ubicaciones y así se elevará la capacidad a 67.000 espectadores.

Los trabajos en el Alberto J. Armando comenzarán en junio, cuando termine el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, y durante se juegue el Mundial 2026 para así evitar una mudanza temprana.

La segunda parte de la remodelación será mas compleja: correr el campo de juego hacia el sector de plateas -alrededor de 4 metros-, una reducción de la platea L, la construcción de un túnel para la salida de ambos equipos al campo de juego (sería por dónde sale el visitante, a espaldas de La 12), y cambiar de lado los bancos de suplentes. Finalmente, la capacidad llegaría a 80.000 personas.

Este proyecto terminaría en 2027, con las elecciones presidenciales a la vista (previstas para diciembre de ese año).

En tanto, a su vez, se anuncia la presencia de una sucursal de un gran cadena internacional de bares, la ampliación de los estacionamientos y las mejoras en los accesos -con vidriado y pantallas LED en el ingreso de Brandsen 805-, junto con un gimnasio para los socios y socias, cuestiones que ya están encaminadas.