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SE SINCERÓ

Joan Laporta habló de Messi tras su reelección en Barcelona y busca recomponer la relación

Joan Laporta le agradeció a Lionel Messi por no tomar partido en las elecciones de Barcelona y lamentó las palabras de Xavi Hernández.

Juan Riera
Juan Riera

Joan Laporta retomó este martes la actividad oficial como presidente de Barcelona tras su contudente victoria electoral y comenzó a delinear los ejes de su nuevo mandato. Entre los anuncios más destacados, aseguró que buscará renovar a Hansi Flick como entrenador y proyectó un fuerte crecimiento económico una vez finalicen las obras del Camp Nou.

Sin embargo, uno de los puntos que más repercusión generó fue su referencia a Lionel Messi a quien le agradeció y con quien mantiene una relación distante desde su salida.

Laporta quiere mejorar la relación con Messi

El dirigente catalán sorprendió al referirse al vínculo con el capitán de la Selección Argentina y dejó la puerta abierta a una reconciliación: "Estaría encantado de arreglar la relación, que tampoco está tan mal. Le agradezco que no se haya posicionado".

Laporta valoró especialmente el silencio de Messi durante el proceso electoral, en el que distintos sectores de la oposición intentaron involucrarlo públicamente.

La salida de Messi, un tema que sigue generando ruido

El presidente también volvió sobre uno de los momentos más delicados de su gestión: la salida de Messi del club. En ese contexto, respondió a declaraciones de Xavi Hernández, quien lo había responsabilizado por no haber renovado el contrato del astro argentino. "A nivel personal, la entrevista me dolió, pero la respuesta fue contundente. No nos perjudicó, creo que hasta nos fue bien", afirmó.

Un mensaje político tras las elecciones

Laporta analizó el impacto de la campaña y marcó diferencias con sus rivales: "Se podría resumir que nos dirigimos al culé contento mientras otros iban al culé enfadado".

Además, destacó el presente institucional del club: "La mayoría de culés están ilusionados con el equipo, el estadio y la economía está mucho mejor. Toca consolidarse".

Un nuevo ciclo con foco en lo deportivo y económico

En su nueva etapa al frente del Barcelona, Laporta buscará consolidar el proyecto deportivo con Flick y potenciar los ingresos del club, impulsados por la renovación del estadio, en un intento por devolver al club a la élite del fútbol europeo.

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