Laporta reveló por qué Lionel Messi no volvió al Barcelona en 2023 y aseguró que tendrá su estatua en el Camp Nouendrá su estatua

El fallido regreso de Lionel Messi al Barcelona en 2023 sigue generando repercusiones puertas adentro del club catalán. Luego de las explosivas declaraciones de Xavi Hernández, quien acusó al presidente Joan Laporta de frenar el fichaje del capitán argentino, el dirigente rompió el silencio y dio su versión sobre por qué la vuelta nunca se concretó.

Todo ocurre en medio del clima electoral que atraviesa el Barcelona, donde Laporta protagonizó un cara a cara con Víctor Font, uno de los candidatos de la oposición, en un debate organizado por Mundo Deportivo.

Durante ese intercambio, el mandatario explicó cómo fueron las negociaciones con el entorno del campeón del mundo y confirmó que el club prepara un homenaje especial para el rosarino.

"Con Messi fue así: cuando no se le pudo renovar por tema económico, en 2023 me dijeron que quería volver. Le envié el contrato a Jorge Messi, que después vino a mi casa y me dijo que aquí tendría demasiada presión", aseguró Laporta.

Además, el dirigente adelantó los planes de la institución para reconocer al máximo ídolo de su historia: "Queremos hacerle una estatua y un partido de homenaje cuando el campo esté acabado".

Las declaraciones del presidente llegaron después de que Xavi Hernández abriera la polémica en una entrevista con La Vanguardia. El exentrenador del Barcelona aseguró que el regreso de Messi estaba prácticamente acordado tras el Mundial de Qatar 2022 y que la operación se cayó por una decisión directa de Laporta.

"Leo estaba fichado. En enero de 2023 hablamos y me dijo que tenía ilusión de volver. El presidente empezó a negociar el contrato con su padre y teníamos luz verde de LaLiga, pero fue el presidente quien lo tiró todo para atrás", sostuvo el exmediocampista.

Xavi incluso negó que los problemas económicos del club o las exigencias contractuales del entorno del futbolista hayan sido el motivo principal del fracaso de la operación.

"Leo no vuelve al Barça porque el presidente no quiere. No es por LaLiga ni porque Jorge Messi pida más dinero", afirmó.

Finalmente, el regreso nunca se concretó y Messi terminó firmando con Inter Miami en la MLS, donde comenzó una nueva etapa de su carrera lejos de Europa.

Aun así, la relación entre el astro argentino y el club catalán parece mantener un vínculo emocional fuerte. De hecho, desde la dirigencia ya planean un homenaje y una estatua en el renovado Camp Nou para reconocer al jugador más importante en la historia del Barcelona.