Messi gana hasta 80 millones dólares por año en Inter Miami: así se compone su salario

Cuando Lionel Messi decidió dejar el PSG en 2023, apenas seis meses después de ganar el Mundial de Qatar, sorprendió al mundo del fútbol al firmar con Inter Miami, un club que hasta ese momento no tenía títulos en su historia.

A casi tres años de su llegada, el impacto del argentino fue total. El equipo logró conquistar la Leagues Cup, la Supporters' Shield y también el título de la MLS, transformándose en una de las franquicias más relevantes del fútbol estadounidense.

En ese contexto, Jorge Más, uno de los dueños de Inter Miami, reveló cuánto gana el capitán de la Selección argentina y defendió la inversión realizada por el club.

"Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumás todo", aseguró el empresario en diálogo con Bloomberg.

Cómo es el contrato de Messi en la MLS

La cifra generó sorpresa porque, según el reglamento de la MLS, existe un tope salarial para los futbolistas. En ese marco, el salario oficial de Messi dentro de la liga ronda los 12 millones de dólares anuales.

Sin embargo, de acuerdo con el medio francés L'Equipe, el resto de los ingresos del argentino proviene de cláusulas comerciales y de valorización del club, incluidas en su contrato cuando firmó con la franquicia de Florida.

Messi acordó recibir un porcentaje del crecimiento del valor del club, lo que le permite sumar una importante cantidad de dinero por fuera del salario deportivo.

Cuánto vale hoy Inter Miami

Desde la llegada del campeón del mundo, Inter Miami experimentó un crecimiento notable tanto en lo deportivo como en lo económico.

Actualmente, la franquicia está valuada en más de 1300 millones de dólares, y según distintos reportes financieros, Messi percibiría entre 50 y 60 millones de dólares anuales por este tipo de acuerdos comerciales.

De esta manera, su ingreso total se acerca a los 80 millones de dólares por temporada, lo que lo convierte en el jugador mejor pago de la MLS y uno de los futbolistas con mayores ingresos del mundo.

"La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros", explicó Jorge Más al referirse al modelo económico del club.

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su llegada al fútbol estadounidense a mediados de 2023, Lionel Messi disputó 91 partidos con la camiseta de Inter Miami.

En ese período acumuló estadísticas sobresalientes:

80 goles convertidos

44 asistencias

8 tarjetas amarillas

0 expulsiones

7499 minutos jugados

Además, el capitán argentino conquistó tres títulos con el club, incluidos dos a nivel local y uno internacional, consolidándose como la gran figura en la historia de la franquicia.