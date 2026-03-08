Xavi Hernández provocó una revolución en Barcelona al revelar quién impidió el regreso de Lionel Messi

A una semana de las elecciones en Barcelona, una declaración de un protagonista importante de la historia Culé sacudió a toda España y conmovió a Cataluña.

Es que Xavi Hernández, gloria como futbolista y con pasado como DT del Blaugrana, reveló que Lionel Messi estuvo a punto de volver en 2023, cuando La Pulga dejó el PSG, pero que el presidente Joan Laporta lo "echó para atrás" porque temía que el argentino le hiciera "la guerra".

"Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de ser campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo: 'Bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente'. Incluso, teníamos luz verde de La Liga", sostuvo Xavi, en declaraciones recogidas por el medio 'La Vanguardia'.

Además, desmintió versiones cruzadas acerca de la fallida vuelta del 10 de la Selección Argentina: "Mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barcelona porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder".

Y disparó: "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de atenderme el teléfono porque por otro lado le habían dicho que la operación no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije ‘no puede ser Jorge'. Y el me dice, ‘habla con el presidente'. Ahí, le insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que estaba hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc (por el estadio de Cataluña donde Barcelona hizo de local por las remodelaciones en el Camp Nou) y vamos a hacer un 'Last Dance' como el de Michael Jordan, todo preparado".

Por otra parte, Xavi reconoció que aquella frustrada segunda etapa de Messi le supuso un distanciamiento en el vínculo con el argentino, que creyó que el exmediocampista "estaba en el entramado" pero que ahora ya retomaron la buena amistad.

Además, reconoció que se "moría de ganas" de que el 10 vistiera la casaca Blaugrana otra vez y sostuvo que actualmente "ayudaría al equipo a meter goles" y en la producción ofensiva del plantel. "Era su deseo y el mío, él lo sabe. No se dio por culpa de los que están", aclaró.

Cabe recordar que Messi creció en Barcelona y que si bien está cómodamente instalado en Estados Unidos, siempre reconoció que su idea era volver a residir en España.