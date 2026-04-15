La furia extrema de Joan Laporta tras la eliminación de Barcelona de la Champions League: "El arbitraje fue una verdadera verguenza"

Joan Laporta está indignado con el arbitraje de Clément Turpin durante la victoria del Barcelona ante Atlético de Madrid como visitante que no puedo evitar la eliminación del culé de los cuartos de final de la Champions League.

"Felicito al Atlético de Madrid, pero el arbitraje fue una verdadera verguenza", comenzó el mandatario culé, quien adelantó que presentarán un recurso de protesta ante la UEFA para que la situación no se vuelva a repetir. "Es inaceptable lo que nos hicieron", agregó.

"En la ida, no nos pitaron un penalti claro y nos sacaron una roja cuando tenía que ser roja en la falta a Pau Cubarsí", detalló. "Luego anoche, la roja a Eric García fue errónea. Koundé estaba ahí listo para ganar el balón. No era el último hombre", añadió.

Laporta fue contra quienes creen que benefician al culé: "Quien diga que el Barcelona recibe un trato de los árbitros es un sinvergüenza".

El presidente del Barcelona se refirió a la nueva queja que presentará la institución catalana tras que desestimaron la interior: "No podemos aceptar esto. Ya presentamos una queja ante la UEFA y creo que presentaremos otra", cerró.