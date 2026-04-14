Con un Juan Musso heróico, el Atlético Madrid eliminó al Barcelona y se mete en semifinales de la Champions League
Atlético de Madrid eliminó Barcelona de local y se metió en semifinales de la Champions League.
Atlético de Madrid cayó 2 a 1 con el Barcelona, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. Sin embargo, pasó a semifinales por haber quedado 3 a 2 en el global.
El equipo dirigido por el Diego Cholo Simeone consiguió un triunfazo en la ida ganando 2 a 0 en el mítico Camp Nou. Hoy, se salvó gracias a las grandes atajadas de Juan Musso.
GOL DEL BARCELONA: apenas a los 3 minutos del primer tiempo, Lamine Yamal quedó mano a mano para abrir el marcador. Los culés están a un solo tanto de igualar la serie.
GOL DEL BARCELONA: a los 23 minutos, Ferrán Torres definió cruzado y la colgó en el ángulo. Los Blaugranas igualaron la serie.
GOL DEL ATLÉTICO MADRID: a los 30 minutos, Lookman recibió un buscapie y definió con el arco a su merced para darle al Colchonero la ventaja en la serie.
OFFSIDE: Ferran Torres había convertido el 3-1 de Barcelona, pero el gol fue anulado por posición adelantada.
EXPULSADO: a los 80 minutos del ST, Eric García recibió la roja directa por relizar una falta siendo el último hombre.