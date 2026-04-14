Con un Juan Musso heróico, el Atlético Madrid eliminó al Barcelona y se mete en semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid cayó 2 a 1 con el Barcelona, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. Sin embargo, pasó a semifinales por haber quedado 3 a 2 en el global.

El equipo dirigido por el Diego Cholo Simeone consiguió un triunfazo en la ida ganando 2 a 0 en el mítico Camp Nou. Hoy, se salvó gracias a las grandes atajadas de Juan Musso.

GOL DEL BARCELONA: apenas a los 3 minutos del primer tiempo, Lamine Yamal quedó mano a mano para abrir el marcador. Los culés están a un solo tanto de igualar la serie.





¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



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GOL DEL BARCELONA: a los 23 minutos, Ferrán Torres definió cruzado y la colgó en el ángulo. Los Blaugranas igualaron la serie.

¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



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GOL DEL ATLÉTICO MADRID: a los 30 minutos, Lookman recibió un buscapie y definió con el arco a su merced para darle al Colchonero la ventaja en la serie.

¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!



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OFFSIDE: Ferran Torres había convertido el 3-1 de Barcelona, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

¡OFFSIDE! Ferran Torres había marcado el 3-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid pero el gol fue anulado por posición adelantada.



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EXPULSADO: a los 80 minutos del ST, Eric García recibió la roja directa por relizar una falta siendo el último hombre.

¡EXPULSADO ÉRIC GARCÍA TRAS UNA FALTA SOBRE SORLOTH! El defensor español se fue MUY ENOJADO y REVOLEÓ LA CAMISETA YENDO AL VESTUARIO.



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