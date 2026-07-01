Drew Fischer será el árbitro de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos. del Mundial 2026
La FIFA anunció Argentina ante Congo Drew Fischer será el árbitro de Argentina ante Congo por los 16avos. del Mundial 2026
La Selección Argentina juega ante Cabo Verde, el próximo viernes desde las 19 en el Miami Stadium, su oportunidad de clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.
La entidad madre del fútbol mundial anunció que el arbitraje estará a cargo del canadiense Drew Fischer, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa, mientras que el cuarto árbitro será la mexicana Katia García y la árbitra de reserva Sandra Ramírez.
Cómo ver Argentina vs. Congo por los 16avos del Mundial 2026
El partido entre Argentina y Congo por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO, Telecentro Play, Disney + Premium y Paramount +.