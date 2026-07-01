¡Nos volvimos a ilusionar! La "mufa" que evitó Argentina en este Mundial 2026 tras la salida de una selección estrella

La sorpresiva eliminación de una de las grandes candidatas del Mundial 2026 cambió por completo el panorama y volvió a ilusionar a los hinchas argentinos. Ante esto, muchos recordaron una "mufa" que solía acompañar a la Albiceleste y que, esta vez, habría quedado atrás.

Todo empezó en la final del Mundial 1990, de Italia. Aquel día, la Selección Argentina, liderada por Diego Armando Maradona, salió a la cancha con la camiseta azul, la alternativa, para enfrentar al equipo europeo. El resultado fue una derrota que quedó marcada en la historia.

Diego Maradona en la final del Mundial de Italia 1990.

Veinticuatro años después, la historia pareció repetirse. En la final del Mundial de Brasil 2014, Argentina volvió a cruzarse con Alemania y otra vez jugó con la suplente. El desenlace fue el mismo: con un gol de Mario Götze, el equipo europeo se quedó con el título y muchos empezaron a hablar de una "mufa" ligada a esa casaca.

Lionel Messi en la final del Mundial de Brasil 2014.

La explicación está en el reglamento. En una final siempre uno de los equipos actúa como "local" y usa su camiseta titular, mientras que el otro debe usar la alternativa si los colores coinciden. En las dos finales perdidas ante Alemania, ese lugar le tocó a la Selección Argentina.

Se dice que en la final de 1990 Carlos Bilardo eligió que Argentina jugara con la camiseta azul para repetir una cábala vinculada al Mundial de 1986. En 2014, en cambio, Alemania tuvo prioridad para elegir la indumentaria tras el sorteo y la Selección Argentina debió usar la camiseta alternativa por una cuestión de contraste para la transmisión por televisión.

Por eso, para muchos hinchas, la camiseta azul quedó asociada a esas dos derrotas. Las imágenes de Maradona en 1990 y de Lionel Messi en 2014, ambos llorando con ese conjunto tras perder la final, terminaron de alimentar esa creencia.

¿Qué cambió en el Mundial 2026?

La gran diferencia respecto de otros Mundiales es que Alemania quedó eliminada en los dieciseisavos de final tras caer por penales ante Paraguay, por lo que ya no existe la posibilidad de un nuevo cruce con la Selección Argentina en esta Copa del Mundo.

Lo que encendía aún más las alarmas es que, pese a que no estaba oficializado, la composición del cuadro iba a hacer que la "Scaloneta" juegue con la suplente, en caso de llegar a una final contra el equipo europeo.

El partido terminó 1 a 1 después de los 120 minutos. Julio Enciso adelantó a Paraguay y Kai Havertz igualó para Alemania. En el tiempo suplementario, el VAR anuló un gol de Jonathan Tah que pudo cambiar la historia.

En una final para el infarto, Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder contra Paraguay.

En la definición desde los doce pasos, Paraguay se impuso por 4 a 3 con Orlando Gill como gran figura. El arquero fue clave para la clasificación y la Albirroja consiguió un triunfo histórico: por primera vez, Alemania perdió una tanda de penales en la historia de los Mundiales.

La camiseta que usará Argentina ante Cabo Verde

Para el partido de este viernes 3 de julio, la Selección Argentina volverá a vestir su camiseta albiceleste, junto con pantalón y medias blancas. Cabo Verde, en cambio, jugará completamente de azul oscuro, por lo que no habrá inconvenientes de contraste.