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Se acabó la mentira de Joachim Klement en el Mundial 2026: el caótico lunes para el matemático que había acertado los últimos tres campeones del mundo

Joachim Klement había pronosticado resultados que no se dieron ni se darán en el Mundial 2026 y hasta Neymar le contestó. Ahora sólo resta por saber si le acertó a uno de los finalistas.

Juan Riera
Juan Riera
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El matemático alemán Joachim Klement se hizo famoso al acertar los campeonatos del mundo en Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar 2022, pero este lunes sus predicciones fueron fallidas y todo se arruinó. El científico siempre se basó en un modelo estadístico que utiliza para  combinar variables socioeconómicas, deportivas y ambientales.

Su candidato para este Mundial 2026 había sido Países Bajos, pero el seleccionado dirigido por Ronald Koeman quedó eliminado por Marruecos en una emocionante definición desde el tiro penal, tras haber empatado 1 a 1 en tiempo regular. 

Lo peor es que anteriormente había dicho que Brasil iba a ser eliminado de la Copa del Mundo por Japón y el mismísimo Neymar le contestó en X, ex Twitter"Señor Joachim Klement... por favor inténtelo de nuevo en el próximo Mundial".

Lo único que queda por saber es si finalmente la Portugal de Cristiano Ronaldo es finalista o no....

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