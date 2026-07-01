Se acabó la mentira de Joachim Klement en el Mundial 2026: el caótico lunes para el matemático que había acertado los últimos tres campeones del mundo

El matemático alemán Joachim Klement se hizo famoso al acertar los campeonatos del mundo en Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar 2022, pero este lunes sus predicciones fueron fallidas y todo se arruinó. El científico siempre se basó en un modelo estadístico que utiliza para combinar variables socioeconómicas, deportivas y ambientales.

Su candidato para este Mundial 2026 había sido Países Bajos, pero el seleccionado dirigido por Ronald Koeman quedó eliminado por Marruecos en una emocionante definición desde el tiro penal, tras haber empatado 1 a 1 en tiempo regular.

Lo peor es que anteriormente había dicho que Brasil iba a ser eliminado de la Copa del Mundo por Japón y el mismísimo Neymar le contestó en X, ex Twitter: "Señor Joachim Klement... por favor inténtelo de nuevo en el próximo Mundial".

Sr. Joachim klement ... favor tentar na próxima copa %uD83D%uDE09 June 29, 2026

Lo único que queda por saber es si finalmente la Portugal de Cristiano Ronaldo es finalista o no....