Sebastián Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026





Sebastián Beccacece dio por finalizado este miércoles su ciclo como entrenador de la Selección de Ecuador, tras la eliminación del Mundial 2026 de la FIFA, luego de perder 2 a 0 frente a México por los 16avos. de final.



"Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial. Creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la eliminatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial", declaró. "Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer, y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien. Son las reglas del juego, el resultado es el que manda", agregó.

"HOY TOCA DESPEDIRME DE UNA FAMILIA HERMOSA"



Sebastián Beccacece confirmó en EXCLUSIVA con DSPORTS que dejó de ser el DT de Ecuador.@posso_sports#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WKN5JcB58g — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Lo que sucedió tras el pitido final y la decepción, expresó: "Lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse. Llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño... alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano".

Estadísticas y los mejores momentos del Ciclo de Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece tuvo un total de 24 partidos al mando de Ecuador, con un total de 9 victorias, 12 empates y 3 caídas.

Como resultados más destacados resaltan el triunfo por 1 a 0 ante la Selección Argentina en septiembre de 2025 por Eliminatorias Sudamericanas y el triunfo ante Alemania por la fase de grupos del Mundial 2026.