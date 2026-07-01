México eliminó a Ecuador con autoridad y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

México le ganó 2 a 0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Tri logró ganar un enfrentamiento de eliminación directa tras 40 años.

El elenco dirigido por Javier Aguirre tomaron la iniciativa del juego y contaron con varias jugadas claras para adelantarse en el marcador. A los 22 del primer tiempo, el delantero Julián Quiñones ajustició a Hernán Galíndez con un remate al primer palo.

Los mexicanos no dejaron de presionar a los conducidos por Sebastián Beccacece. A los poco minutos del 1 a 0 el defensor Joel Ordoñez no logró despejar y le dejó la pelota al delantero Raúl Jiménez, quien se asoció con Quiñones y con un zapatazo sentenció el 2 a 0.

En el complemento, los ecuatorianos intentaron salir en busca del descuento para quedar a tiro del empate, pero no lograron llegar con claridad. México intentó cerrar el encuentro con un gol, pero se conformó con la ventaja obtenida en los primeros 45 minutos para avanzar a la próxima fase.

El Tri consiguió un histórico triunfo con el que quebró un mala racha de los combinados de Concacaf en duelos de eliminación directa ante los de Conmebol en la historia de la Copa del Mundo. El último triunfo de los mexicanos en un mano a mano fue en el Mundial de 1986.

El próximo rival de México en los octavos de final saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo.