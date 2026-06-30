Más que Pelé y Messi: el absurdo récord que Mbappé alcanzó ante Suecia en el Mundial 2026

Lo que Kylian Mbappé hace adentro de la cancha genera dos caras de la misma moneda: no sorprende, pero a la vez no deja de sorprender.

En ese sentido, y gracias a los dos goles que convirtió ante Suecia en la victoria con la que Francia pasó a los octavos de final del Mundial 2026, Kiki se ganó una mención muy especial.

Tanto es así que, apenas con 27 años, el delantero del Real Madrid llegó a 10 tantos y se convirtió en el máximo goleador en duelos de eliminación directa en toda la historia de la Copa del Mundo.

Así, dejó atrás a los brasileños Leonidas y Ronaldo, que cosecharon ocho festejos en su carrera. Además, Pelé aparece en esa lista con siete conquistas, mientras que Lionel Messi tiene cinco.

Además, Mbappé estiró su asombroso promedio de gol en la máxima competencia: llegó a los 18 en 18 compromisos, superó a Miroslav Klose, acecha a Leo en el ránking de los máximos artilleros y lo igualó en esta edición con seis.