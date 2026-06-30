Bielsa rompió el silencio, contó todo y se fue de Uruguay: "Esta despedida es muy dolorosa..."

Uruguay no dio la talla y la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 le puso un virtual punto final al ciclo de Marcelo Bielsa, que finalmente hoy confirmó su alejamiento.

En una extensa conferencia de prensa, el Loco anunció la noticia y lamentó el final del ciclo por "las ilusiones" y el esfuerzo que depositó en estos tres años al frente de la Celeste.

Noticia en desarrollo...