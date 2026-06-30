A OCTAVOS
Haaland convirtió y Noruega venció a Costa de Marfil en los 16avos del Mundial 2026
Noruega venció por 2-1 a Costa de Marfíl, con un gol agónico de Erling Haaland, en Dallas, y avanzaron a octavos de final del Mundial 2026.
Noruega sufrió pero avanzó de ronda: venció por 2-1 a Costa de Marfil en Dallas y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Su próximo rival será Brasil.
Antonio Nusa había abierto el marcador para los noruegos a los 38 minutos del primer tiempo, pero luego Amad Diallo lo empató con un golazo en la segunda mitad.
Y Erling Haaland fue el héroe de Noruega. El delantero aprovechó una asistencia de Patrick Berg, la empujó con el arco vacío y selló el 2-1 definitivo a 5 minutos del final.