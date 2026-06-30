Haaland convirtió y Noruega venció a Costa de Marfil en los 16avos del Mundial 2026

Noruega sufrió pero avanzó de ronda: venció por 2-1 a Costa de Marfil en Dallas y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Su próximo rival será Brasil.

Antonio Nusa había abierto el marcador para los noruegos a los 38 minutos del primer tiempo, pero luego Amad Diallo lo empató con un golazo en la segunda mitad.

Y Erling Haaland fue el héroe de Noruega. El delantero aprovechó una asistencia de Patrick Berg, la empujó con el arco vacío y selló el 2-1 definitivo a 5 minutos del final.

LOS GOLES DE NORUEGA VS. COSTA DE MARFIL

¡¡NORUEGA RECUPERÓ LA VENTAJA DE LA MANO DE HAALAND!! %u26BD%uE000%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF4



El Androide la empujó debajo del arco tras una buena acción colectiva y marcó el 2-1 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2k34i6qGdB — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

¡LO EMPATÓ COSTA DE MARFIL! %u26BD%uE000%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDEE



Diallo hizo todo bien dentro del área tras la conexión con Pepe y puso el 1-1 ante Noruega. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mVq1BwsV3C — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026