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Costa de Marfil vs. Noruega, por los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El siempre aguerrido Costa de Marfil se enfrenta a la Noruega de Erling Haaland por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy martes, desde las 14 en el Dallas Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Jorge UrregoTulio Moreno, mientras que los paraguayos Juan BenítezEduardo Cardozo serán el cuarto y quinto árbitro. Además, Juan Lara estará a cargo del VARJuan Soto del AVARJarred Gillett del SVAR.

Costa de Marfil empezó con el pie derecho el Grupo E, derrotando a Ecuador por 1 a 0, pero luego cayeron contra Alemania por 2 a 1 y se recuperaron contra Curazao por 2 a 0.

Noruega, con Erling Haaland como máxima figura, aplastaron a Irak por 4 a 1 por el Grupo I, después vencieron a Senegal por 3 a 2 y en la última fecha hizo descansar a los titulares y perdieron con Francia por 4 a 1.

Probables formaciones Costa de Marfil vs. Noruega por los 16avos. del Mundial 2026

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande, Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken

Cómo ver en vivo Costa de Marfil vs. Noruega por los 16avos. del Mundial 2026

El partido entre Costa de Marfil y Noruega por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Disney + Premium.

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