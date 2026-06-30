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UNA MÁQUINA

Francia aplastó a Suecia y enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

En un duelo casi sin equivalencias, Francia goleó a Suecia, pasó a los octavos de final y sigue a paso firme en el Mundial 2026.

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Este martes, Francia volvió a desfilar, goleó 3-0 a Suecia y se instaló en los octavos de final del Mundial 2026.

Realmente, hoy es difícil pensar quién puede parar a este equipo de Didier Deschamps que, sacando unos pocos minutos, dominó a su rival y lo sometió.

Lo único que le faltó a Les Bleus fue un poquito de fineza a la hora de definir en los primeros 45 minutos. De hecho, antes de que Kylian Mbappé rompiera el cero en el marcador, a Kiki le anularon un gol por offside, estrelló un remate contra el poste y una notable pirueta de Michael Olise también pegó en el palo.

Tras la apertura de la cuenta, el segundo tiempo fue un concierto. Tanto es así que, apenas a los siete minutos, Olise brindó una asistencia espectacular y Bradley Barcola estiró la diferencia.

El delantero de Bayern Múnich tuvo la oportunidad de tener su festejo, pero luego de errar un mano a mano, se conformó con dar otro pase decisivo para que Donatello selle su doblete.

Francia mete miedo y avanza. Ahora se medirá frente a Paraguay que, después de la hazaña que consiguió ayer contra Alemania, deberá prepararse para chocar contra un vendaval.

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