Francia aplastó a Suecia y enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

Este martes, Francia volvió a desfilar, goleó 3-0 a Suecia y se instaló en los octavos de final del Mundial 2026.

Realmente, hoy es difícil pensar quién puede parar a este equipo de Didier Deschamps que, sacando unos pocos minutos, dominó a su rival y lo sometió.

Lo único que le faltó a Les Bleus fue un poquito de fineza a la hora de definir en los primeros 45 minutos. De hecho, antes de que Kylian Mbappé rompiera el cero en el marcador, a Kiki le anularon un gol por offside, estrelló un remate contra el poste y una notable pirueta de Michael Olise también pegó en el palo.

ANULADO EL 1-0 DE FRANCIA



Mbappé estaba en offside y pese a su gran definición, no suma en el marcador.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2LJeDhiRaF June 30, 2026

EL PALO SALVÓ A SUECIA



Mbappé remató y la pelota dio en el poste del arco de Zetterstrom. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bCQtsN6uoA — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

ERA UN GOLAZO



Olise metió una tijera y la pelota pegó en el palo. Luego, lo tuvo Dembelé y la pelota salió desviada. ¡Se salvó Suecia!#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1XgwVeLohw — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!



Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Tras la apertura de la cuenta, el segundo tiempo fue un concierto. Tanto es así que, apenas a los siete minutos, Olise brindó una asistencia espectacular y Bradley Barcola estiró la diferencia.

¡TRES TOQUES Y OTRO GOLAZO FRANCÉS!



De Tchouaméni para Olise, y de Olise para Barcola, que con este remate imposible para el arquero puso a Les Bleus 2-0 arriba, encaminando su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/ATyMdByFNj — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El delantero de Bayern Múnich tuvo la oportunidad de tener su festejo, pero luego de errar un mano a mano, se conformó con dar otro pase decisivo para que Donatello selle su doblete.

FRANCIA SE PERDIÓ EL 3-0



El conjunto francés salió de contra, Mbappé lo dejó mano a mano a Olise con el arquero y el del Bayern Munich no llegó a definir.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Q535dYHPMR — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

¡ASISTENCIA EXQUISITA Y OTRO GOLAZO FRANCIA!



Increíble pase filtrado de Olise para que Mbappé meta su doblete y ponga el marcador por 3-0 ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/hXkKp6Q2DN — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Francia mete miedo y avanza. Ahora se medirá frente a Paraguay que, después de la hazaña que consiguió ayer contra Alemania, deberá prepararse para chocar contra un vendaval.