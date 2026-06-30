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Francia vs. Suecia, por los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La poderosa Francia de Mbappé y Dembelé se miden con el duro Suecia por un lugar en octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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Francia y Suecia jugarán hoy martes, desde las 18 en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, por los 16avos. del final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del partido será el neerlandés Danny Makkelie, quien estará acompañado por sus compatriotas Hessel SteegstraJan De Vries, mientras que el cuarto árbitro será la estadounidense Tori Penso y el quinto, Brooke Mayo. Además, Dennis Higler estará a cargo del VAR, Bram Van Driesscher del AVARTomasz Kwiatkowski del SVAR.

Francia terminó como líder del Grupo I, con puntaje ideal y 10 goles a favor, gracias a las victorias 3 a 1 ante Senegal, 3 a 0 ante Irak y 4 a 1 contra una Noruega con suplentes. Con Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé como máximas figuras, buscan dar un paso más hacia el objetivo.

Suecia apenas consiguió cuatro puntos en el Grupo F y se clasificó como uno de los mejores terceros. Los dirigidos por Graham Potter comenzaron aplastando a Túnez por 5 a 1, pero después fueron goleados por Países Bajos por 5 a 1 y en la última fecha igualaron con Japón 1 a 1.

Probables formaciones de Francia vs. Suecia por los 16avos. del Mundial 2026

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps

Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter

Cómo ver en vivo Francia vs. Suecia por los 16avos. del Mundial 2026

El partido entre Francia y Suecia por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Disney + Premium y Telecentro Play.

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