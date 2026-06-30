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DUELO PAREJO

México vs. Ecuador, por un lugar en los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

México y la Ecuador de Sebastián Beccacece buscar un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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México y Ecuador juegan hoy martes, desde las 22 en el estadio Ciudad de México, por los 16avos. del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vincic, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que el cuarto árbitro será el argelino Mustapha Ghorba y el quinto Mokrane Gourari. Además, el alemán Bastian Dankert estará a cargo del VAR, el francés Willy Delajod del AVAR y el egipcio Mahmoud Ashour del SVAR. 

México lideró lideró el grupo A con puntaje ideal, pero con apenas 6 goles a favor, gracias a las victorias ante Sudáfrica por 2 a 0, Corea del Sur por 1 a 0 y República Checa por 3 a 0.

Ecuador comenzó con una dura derrota ante Costa de Marfil por 1 a 0, empate con Curazao 0 a 0 y logró una victoria impresionante ante Alemania por 2 a 1, lo que le permitió acceder a la siguiente ronda.

Probables formaciones de México vs. Ecuador por los 16avos. del Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece

Cómo ver en vivo México vs. Ecuador por los 16avos. del Mundial 2026

El partido entre México y Ecuador por los 16avos. de final del Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformasa digitales de streaming Flow y DGO.

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