Beccacece estalló de bronca antes del duelo entre Ecuador y México por el Mundial 2026: "El viaje..."

La previa del duelo entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado. Sebastián Beccacece cuestionó la organización del traslado de la delegación ecuatoriana hacia la Ciudad de México y aseguró que el viaje sufrió una demora que afectó la planificación del equipo.

La Selección de Ecuador llegó a la instancia de eliminación directa tras finalizar tercera en el Grupo E y conseguir una clasificación agónica gracias al triunfo sobre Alemania en la última fecha. Ahora, La Tri enfrentará a México, uno de los tres equipos que completó la fase de grupos con puntaje ideal y que volverá a jugar como local por cuarto partido consecutivo.

¡Se queja de la logística; llegaron demorados a CDMX! %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8%uD83D%uDE31



El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que su vuelo a la capital de México sufrió demoras a menos de 24 hrs del partido.



"Un vuelo que era de 3 horas y media terminó siendo de 9 horas".



%uD83D%uDCF9. @ericklmelchor_ pic.twitter.com/YnyOcsBldA — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) June 30, 2026

La queja de Sebastián Beccacece por el viaje de Ecuador

Antes del encuentro frente al seleccionado mexicano, Beccacece expresó su malestar por la logística del traslado desde Estados Unidos hacia la capital mexicana.

"Estuvimos demorados tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué. Teníamos programado llegar a las seis de la tarde al hotel y los futbolistas todavía no han llegado. Un vuelo que era de tres horas y media más la hora veinte que había de traslado del aeropuerto al hotel terminó siendo de nueve horas", afirmó el entrenador durante la conferencia de prensa.

El DT también aclaró que los inconvenientes no se habían producido durante la fase de grupos.

"También déjenme decir que en los partidos anteriores todo fue exacto. Nobleza obliga. Tanto en Philadelphia, como en Nueva York y en Kansas hemos estado realmente muy organizados en todos los detalles, se ha cumplido todo de una manera muy exacta. Acá no ha sido igual", agregó.

México y Ecuador buscan un lugar en los octavos de final

Más allá de la polémica, Ecuador intentará dar otro golpe en el Mundial 2026 frente a un México que llega como uno de los seleccionados de mejor rendimiento en la fase de grupos.

El ganador del cruce avanzará a los octavos de final y continuará en la pelea por el título en una Copa del Mundo que ya ingresó en su etapa de eliminación directa.