Partidos de HOY en el Mundial 2026 de la FIFA: quiénes juegan este martes 30 de junio

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan este martes 30 de junio con una jornada repleta de partidos atractivos. Luego de las clasificaciones de Brasil, Paraguay y Marruecos, otros tres encuentros definirán nuevos equipos que avanzarán a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil, Paraguay y Marruecos avanzaron a los octavos de final

La actividad del lunes dejó grandes emociones y tres nuevos clasificados. Brasil eliminó a Japón, Paraguay dejó en el camino a Alemania y Marruecos superó a Países Bajos para asegurar su lugar en los octavos de final.

Estas selecciones se sumaron a Canadá, que había conseguido la clasificación tras vencer 1-0 a Sudáfrica.

Partidos del Mundial 2026 para este martes 30 de junio

La acción continuará con tres cruces que definirán nuevos clasificados para los octavos de final.

Costa de Marfil vs. Noruega

La jornada comenzará con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega. Ambos seleccionados finalizaron segundos en sus respectivos grupos y buscarán seguir con vida en el Mundial 2026 para avanzar a la próxima ronda.

Francia vs. Suecia

Más tarde será el turno de Francia, una de las principales candidatas al título. El conjunto francés intentará imponer su jerarquía frente a una Suecia que buscará protagonizar una de las sorpresas de los 16avos de final.

México vs. Ecuador

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a México, uno de los anfitriones del Mundial 2026. Después de completar una fase de grupos perfecta, el seleccionado mexicano enfrentará a Ecuador, que consiguió la clasificación de manera agónica tras una recordada victoria sobre Alemania.

Mundial 2026: la pelea por un lugar en octavos

La Copa del Mundo comienza a ingresar en su etapa de eliminación directa y cada partido se vuelve decisivo. Los ganadores de este martes se sumarán a los equipos ya clasificados para los octavos de final, en busca de seguir soñando con el título mundial.