Javier Milei partió hacia España: recibirá una medalla y será el primero de tres viajes consecutivos

España es el primero de tres viajes consecutivos que hará el presidente de la Nación, Javier Milei. Hacia allí partió esta noche en el ARG01 de Aeroparque y llegará a su ciudad capital, Madrid, por la mañana del jueves. No hay agenda oficial, pero sí varios encuentros organizados por privados que incluyen la entrega de una medalla.

Milei regresará el sábado 27. Antes de su partida hacia Europa, fuentes oficiales confirmaron que el lunes 29 recibirá en la Casa Rosada al senador de Brasil, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (ahora en prisión por intento de golpe de estado en 2023), y principal retador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en la carrera presidencial que se definirá en octubre, momento clave para La Libertad Avanza.

El martes 30, en tanto, el Presidente de la Nación viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en la ciudad de Asunción.

Concretada la cumbre regional, Milei viajará a los Estados Unidos, invitado por su par, Donald Trump, a los festejos por el sábado 4 de julio, Dia de la Independencia de ese país. Allí habrá elecciones de medio termino en noviembre, segunda fecha más que clave para el gobierno libertario.

La agenda de Milei en España

Mientras en el Congreso Nacional define si avanza la expulsión del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el mandatario nacional realiza su sexto viaje a España acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Ninguna de esas ocasiones incluyó una reunión bilateral con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). En diciembre 2023, sí hubo un encuentro con el Rey Felipe VI.

Javier Milei con el Rey Felipe VI.

El viernes Milei recibirá una medalla de honor de una universidad. En otra visita anterior fue condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en España, distinción que le fue entregada por la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Se especula con un posible reencuentro en agenda para estos días con Díaz Ayuso, también con otro aliado político de la región, como el líder de la ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

La medalla esta vez la otorga la Universidad CEU San Pablo por su rol como economista, docente y su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica", según el decreto de la institución académica. Además, inaugurará los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.

Milei aprovechará para reunirse con importantes empresarios locales.