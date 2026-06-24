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Milei recibirá a Flávio Bolsonaro en Buenos Aires

El encuentro privado se concretará la próxima semana en el marco de una cumbre internacional. El senador brasileño es el principal rival de la gestión actual en su país

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El presidente de la Nación, Javier Milei, mantendrá el próximo lunes un encuentro bilateral en la Ciudad de Buenos Aires con el senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro

La reunión representa un fuerte respaldo político hacia la oposición conservadora de Brasil en medio del distanciamiento con el gobierno de Lula da Silva.

Fuentes oficiales confirmaron que la cita privada se desarrollará el próximo lunes 29 de junio en Casa Rosada

El gesto profundizará la sintonía ideológica entre la administración libertaria y el bolsonarismo, pocas horas antes de que Milei viaje a la cumbre del Mercosur.

El cónclave se dará en un contexto de frías relaciones diplomáticas entre los dos socios principales del bloque regional, consolidando el alineamiento del mandatario argentino con la familia del ex presidente Jair Bolsonaro.

Foro internacional y alineamiento con Israel

Ambos dirigentes coincidirán en Buenos Aires debido a su participación en la conferencia internacional de la Israel Allies Foundation, que sesionará en el país entre el 28 y el 30 de junio

El foro reunirá a una amplia comitiva de legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina.

Las jornadas de debate del evento estarán centradas en el análisis de los Acuerdos de Isaac para la cooperación estratégica entre Israel y Latinoamérica, además de repasar la agenda de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Desde los equipos de ambos líderes señalaron que el marco de la cumbre resulta ideal para escenificar la coincidencia geopolítica que une a ambos espacios políticos en materia de política exterior y defensa de valores comunes.

Apoyo explícito y agenda en el Mercosur

La muestra de apoyo de Javier Milei a la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño no es un hecho aislado, ya que el jefe de Estado argentino ha manifestado reiteradamente su preferencia por el legislador de cara a los comicios del vecino país.

El último antecedente de un encuentro público entre ambos dirigentes se remonta a marzo pasado, cuando coincidieron en Santiago durante los actos oficiales de la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

Tras concluir la agenda con el referente brasileño, el presidente argentino emprenderá vuelo el martes 30 de junio hacia Asunción, Paraguay, donde asistirá a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur para verse cara a cara con el resto de los mandatarios de la región.

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