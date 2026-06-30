Manuel Neuer se retiró de la Selección de Alemania tras el papelón por la elminación en 16avos. del Mundial 2026

La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos. del final del Mundial 2026 de la FIFA, marcó el final de una de las carreras más importantes de la historia del fútbol alemán. Manuel Neuer disputó su último partido con la camiseta de la Die Mannschaft y puso punto final a un ciclo histórico como arquero de la selección. "Es extremadamente amargo que todo haya terminado así", afirmó tras el duro momento que le tocó

Aunque había anunciado su retiro internacional en agosto de 2024, tras la eliminación en la Eurocopa, el experimentado guardameta aceptó regresar luego de que el entrenador Julian Nagelsmann lo convenciera de disputar un último Mundial. Finalmente, la derrota ante Paraguay terminó siendo el cierre definitivo de su trayectoria con Alemania.

Manuel Neuer ya había confirmado que el Mundial 2026 sería su despedida

Antes del inicio de la Copa del Mundo, Neuer había dejado en claro que no cambiaría nuevamente de opinión sobre su futuro. "Para mí está claro que este es mi último torneo. No tengo intención de estar allí dentro de dos años para la próxima Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de que estos son los últimos partidos con Alemania", había adelantando.

Los números de Manuel Neuer con Alemania

Neuer cerró su etapa internacional con 128 partidos disputados y un legado que lo ubica entre los mejores arqueros de todos los tiempos.

Su carrera con la selección incluye:

128 partidos con Alemania.

Cinco Mundiales disputados.

Campeón del Mundo en Brasil 2014.

Capitán y referente de una de las generaciones más exitosas del fútbol alemán.





Además de los títulos, Neuer revolucionó el puesto de arquero con su estilo de juego, consolidándose como uno de los principales impulsores del concepto de "arquero-líbero", una característica que marcó a toda una generación.

Con su despedida, Alemania cierra una era histórica bajo los tres palos y comienza la búsqueda del sucesor de una leyenda que dejó una huella imborrable en la Die Mannschaft.