Estados Unidos vs. Bosnia, por los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Estados Unidos y Bosnia juegan hoy miércoles, desde las 21 en el San Francisco Bay Area Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro del encuentro será el brasileño Raphael Claus, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo, mientras que el argentino Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro el quinto. Además, el venezolano Juan Soto estará a cargo del VAR, el colombiano Nicolas Gallo del AVAR y el francés Jerome Brisard del SVAR.

Estados Unidos, con Mauricio Pochettino como DT, comenzó en el Grupo D con una goleada ante Paraguay por 4 a 1, siguió con un triunfo ante Australia por 2 a 0 y cerró con una derrota ante Turquía por 3 a 2.

Bosnia y Herzegovina se clasificó entre los mejores terceros gracias a sus resultados en el Grupo B, en el que consiguió un empate ante Canadá 1 a 1, la goleada por 4 a 1 ante Suiza y victoria 3 a 1 ante Qatar.

Probables formaciones de Estados Unidos vs. Bosnia por los 16avos. del Mundial 2026

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino

Bosnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbare

Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia por los 16avos. del Mundial 2026

El partido entre Estados Unidos y Bosnia por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por TyC Sports. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.