Revés para Trump: la Corte Suprema rechazó limitar la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.

En un fallo histórico de gran relevancia institucional, el tribunal detuvo la aplicación de un decreto ejecutivo que buscaba excluir de este beneficio a los niños nacidos en territorio norteamericano cuyos padres carecieran de estatus legal en el país.

El fallo definitivo contó con una mayoría de 6 votos contra 3, ratificando la vigencia plena de las garantías vigentes.

Las instancias judiciales inferiores ya habían bloqueado preventivamente la vigencia de la orden presidencial al considerarla contraria a los principios fundamentales de la Nación.

El fundamento legal y la defensa de la Decimocuarta Enmienda

El pronunciamiento oficial de la mayoría judicial estuvo coordinado por el presidente del tribunal, el magistrado John Roberts.

En el escrito, la máxima autoridad de la corte ratificó la interpretación histórica que protege a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.

"La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política", expuso Roberts en el fallo.

El magistrado recordó que los redactores de la Decimocuarta Enmienda plasmaron esa promesa jurídica en 1868, originalmente concebida para los esclavos liberados tras la Guerra Civil, pero extensiva a toda la jurisdicción territorial americana.

El impacto de la medida y los sectores civiles afectados

La orden ejecutiva había sido firmada por el líder republicano en enero de 2025, coincidiendo con el primer día de su segundo mandato presidencial. La iniciativa formaba parte de un paquete de reformas restrictivas en materia de inmigración.

Los equipos técnicos estiman que la anulación del decreto presidencial evitó consecuencias directas sobre una importante masa de la población civil:

Población infantil: La restricción habría afectado el estatus legal de aproximadamente 150.000 niños que nacen anualmente en el país.

Alcance general: La normativa vetada no solo afectaba a familias en condición irregular, sino también a residentes legales permanentes, estudiantes extranjeros y personas en trámite de obtención de la green card.

La decisión de la Corte Suprema se alinea de este modo con el histórico precedente legal de 1898, conocido formalmente como el caso Wong Kim Ark, el cual determinó que el hijo de ciudadanos chinos nacido en territorio estadounidense es considerado ciudadano pleno por derecho de suelo.