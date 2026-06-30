Milei, el primer presidente argentino en ir a la Embajada de Estados Unidos para celebrar el 4 de julio

El presidente, Javier Milei, marcará este martes un hito histórico en las relaciones exteriores de la Argentina al asistir a la residencia oficial del embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas.

El mandatario participará formalmente de la recepción diplomática organizada con motivo del 4 de julio. Esta decisión lo convierte en el primer jefe de Estado argentino en ejercicio que concurre a la sede diplomática para celebrar el Día de la Independencia de ese país.

El presidente Javier Milei en Casa Rosada junto a Peter Lamelas.

La inédita visita, programada para las 19:15, se produce en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la gesta norteamericana. Las autoridades de la Casa Rosada confirmaron que el jefe de Estado compartirá la velada junto a la delegación extranjera.

El cronograma oficial del evento incluye la entonación de los himnos de ambas naciones, un discurso del embajador, catering y un posterior show musical.

Estados Unidos cumple 250 años del histórico 4 de julio de 1776, fecha en que las Trece Colonias firmaron la Declaración de la Independencia, lo que marca su separación del Imperio Británico.

Esta fecha es el feriado federal más importante del país, conocido tradicionalmente por sus desfiles y exhibiciones de fuegos artificiales.

La visita presidencial será tras la jura de Santilli





La concurrencia al evento en el barrio de Palermo será tras una jornada de alta trascendencia para la política doméstica. A las 17:30, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei tomará el juramento formal al contador Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros.

El dirigente del PRO reemplazará a Manuel Adorni, quien abandonó el cargo tras ser acusado de enriquecimiento ilícito, viajes de lujo al exterior y compras millonarias que no condicen con sus ingresos.

La llegada del "Colorado" a la Jefatura de Gabinete motivó la reorganización de la agenda internacional inmediata del líder libertario. Milei canceló su viaje a la cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay para monitorear el traspaso administrativo y ultimar los detalles de la nueva estructura ministerial junto a sus equipos.