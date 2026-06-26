La impactante "profecía" de Ricardo Arjona sobre el Mundial 2026: "El fútbol gana..."

Las modificaciones que implementó la FIFA para el Mundial 2026 fueron uno de los temas más cuestionados por los fanáticos: desde el aumento de 32 a 46 equipos hasta las pausas de hidratación que implementaron en los partidos. Ante este contexto, la letra de una canción de Ricardo Arjona causó furor en las redes sociales porque los usuarios la consideraron como una fuerte crítica a la organización de este evento.

El artista guatemalteco se posicionó en la opinión pública de forma inédita a tres décadas del lanzamiento de "Noticiero", que forma parte del álbum "Si el Norte Fuera el Sur" al advertir que el fútbol ganaría terreno en Estados Unidos.

Otra de las frases que destaca en esta canción es: "Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa' vendernos porquerías" como una dura crítica que apunta a la lógica comercial que muestra el deporte a nivel global y sobre todo en el territorio norteamericano.

Las pausas de hidratación se realizan dos veces por partido, una en cada tiempo.

Arjona en 1996 planteó este escenario como una utopía y exageración, pero con el correr de los años muchas de estas cuestiones se profundizaron, lo que provocó que esta canción mantenga la vigencia.

La aparición de los fragmentos de "Noticiero" provocaron un fuerte debate en las redes sociales y un importante grupo de internautas aseguraron que se trataba de un mensaje "premonitorio".

Esta supuesta profecía no solamente tiene que ver con la aparición de las pausas de hidratación, que se implementaron desde este torneo y que sirve para vender más publicidad en medio de los partidos, sino que también con la cantidad de eventos deportivos que se llevaron a cabo en Estados Unidos durante la última década.

La frase "el fútbol gana terreno en Estados Unidos" se ve reflejada con la organización de dos Copas América (en la que la selección estadounidense fue invitada a participar por formar parte de otra confederación) en los años 2016 y 2024; la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y el Mundial 2026 que coorganiza con México y Canadá.



