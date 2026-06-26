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Boca tomó una tajante decisión con Dylan Gorosito tras la llegada de Leandro Lozano

Luego de incorporar a Leandro Lozano, Boca dio a conocer una novedad importante sobre el futuro de Dylan Gorosito.

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Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, Boca comenzó a rearmarse de cara a lo que será un segundo semestre exigente y con obligaciones de levantar el nivel.

En ese sentido, el Xeneize se movió rápidamente y contrató a Leandro Lozano como su primer refuerzo en este mercado de pases.

Pero en el lateral derecho, Dylan Gorosito era uno de los nombres que ya estaban en el club y sobre quien, este viernes, se tomó una decisión clave.

Tanto es así que el jugador de 20 años, que brilló con la Selección Argentina Sub-20 en la Copa del Mundo del año pasado, recibió una mejora salarial y continuará ligado a la institución hasta 2030.

Con la decisión de no tener en cuenta a Marcelo Weigandt y a Juan Barinaga, la idea del Vasco es que el futbolista que llegó proveniente de Argentinos Juniors y el joven oriundo de Moreno peleen por el puesto.

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