Boca tomó una tajante decisión con Dylan Gorosito tras la llegada de Leandro Lozano

Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, Boca comenzó a rearmarse de cara a lo que será un segundo semestre exigente y con obligaciones de levantar el nivel.

En ese sentido, el Xeneize se movió rápidamente y contrató a Leandro Lozano como su primer refuerzo en este mercado de pases.

Pero en el lateral derecho, Dylan Gorosito era uno de los nombres que ya estaban en el club y sobre quien, este viernes, se tomó una decisión clave.

Tanto es así que el jugador de 20 años, que brilló con la Selección Argentina Sub-20 en la Copa del Mundo del año pasado, recibió una mejora salarial y continuará ligado a la institución hasta 2030.

Comunicado Oficial: Dylan Gorositohttps://t.co/UQ0lPnbedC — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 26, 2026

Con la decisión de no tener en cuenta a Marcelo Weigandt y a Juan Barinaga, la idea del Vasco es que el futbolista que llegó proveniente de Argentinos Juniors y el joven oriundo de Moreno peleen por el puesto.