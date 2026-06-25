Boca presentó a Leandro Lozano, el primer refuerzo de la era Arruabarrena

Con la mira puesta en el segundo semestre del año, Boca comenzó a trabajar bajo las órdenes de un Rodolfo Arruabarrena que ya sumó su primer refuerzo: Leandro Lozano.

Luego de una gestión exitosa con Argentinos Juniors, el Xeneize incorporó al lateral derecho que después de unos días fue presentado oficialmente este jueves.

A través de sus redes sociales oficiales, el club de la ribera compartió una imagen del defensor de 27 años, quien ya firmó su contrato hasta diciembre de 2030.

Si bien no se informaron los montos, la operación se habría cerrado a cambio de tres millones y medio de dólares por el 100% del pase del uruguayo. Además, el Bicho mantuvo el 10% de una futura venta.

Arrancando con los colores más lindos %uD83E%uDD29%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEA pic.twitter.com/mImKPRmoDd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 25, 2026

Lozano, quien disputó 17 partidos con el conjunto de La Paternal en lo que va del año, arribó para pelear el puesto con el chico Dylan Gorosito, luego de que el Vasco anunciara que tanto Marcelo Weigandt como Juan Barinaga no iban a ser tenidos en cuenta.