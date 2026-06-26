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San Lorenzo sigue buscando DT: la respuesta de Ramón Díaz y el candidato que se suma

La dirigencia de San Lorenzo trabaja a contrarreloj para abrochar un nuevo entrenador.

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La dirigencia de San Lorenzo trabaja a contrarreloj para abrochar un nuevo entrenador. Cuando todo parecía indicar que el apuntado era Ramón Díaz, las negociaciones se cayeron.

Tras sentarse a negociar en las últimas horas, las altas pretensiones económicas del experimentado DT obligaron a la comisión directiva bajarlo definitivamente de la carrera.

 Tras esto, nombre que empezó a ganar terreno es el de un hombre de la casa: Néstor Pipo Gorosito.

Sin embargo, no es la única opción que se maneja por estas horas. En la lista de candidatos que están en carpeta también figuran Rubén Darío Insúa y Eduardo Toto Berizzo.

La gran sorpresa, no obstante, llegó con un tapado que nadie tenía en los planes para llegar al Ciclón. También se sumó a la nómina de opciones Iker Muniain

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