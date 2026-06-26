Problemas en River: se complican las llegadas de Ángel Correa y Gio Simeone

Aunque la prioridad absoluta de River apunta a los nombres de Ángel Correa y Giovanni Simeone, las negociaciones se complicaron debido a las altísimas exigencias financieras de sus clubes.

Por un lado, Tigres se mantiene inflexible. El Millonario ya tiene un acuerdo total de palabra con el campeón del mundo para su contrato, pero el equipo mexicano exige la ejecución de la cláusula de rescisión, tasada en 18 millones de dólares.

En paralelo, la alternativa de Giovanni Simeone transita por carriles similares. Aunque el hijo del Cholo ve con buenos ojos un retorno, el Torino no quiere venderlo.

Si bien en la dirigencia del Millonario están decididos a realizar una gran inversión por ambos delanteros, las respectivas ofertas formales no llegan a los números pretendidos por los clubes.

Sin embargo, la presión ejercida por los futbolistas para llegar a River puede ser un factor que destrabe todo.