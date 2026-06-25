¿Se planta para llegar a River?: Ángel Correa no se presentó a la pretemporada de Tigres

River tiene un acuerdo con Ángel Correa para su llegada en este mercado de pases, pero Tigres se mantiene inflexible y no piensa dejarlo ir por menos de 15 millones de dólares.

La dirigencia del Millonario sigue negociando y también presiona el jugador, al punto tal que este jueves no se presentó al inicio de la pretemporada en México.

A primera hora del día, el delantero estaba citado al predio para someterse a las revisiones médicas antes de viajar el sábado a Chula Vista, California, donde el conjunto mexicano permanecerá hasta el 4 de julio.

Esta ausencia causó sorpresa, ya que nadie del cuerpo técnico había sido notificado en las últimas horas, y también generó un profundo malestar puertas adentro.

Del lado de Tigres saben que Correa ve con buenos ojos regresar a la Argentina y creen que su ausencia tiene como objetivo forzar una salida.