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¿Se planta para llegar a River?: Ángel Correa no se presentó a la pretemporada de Tigres

Ángel Correa, que días atrás acordó de palabra llegar a River Plate, faltó sin previo aviso a la vuelta a los entrenamientos en Tigres.

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River tiene un acuerdo con Ángel Correa para su llegada en este mercado de pases, pero Tigres se mantiene inflexible y no piensa dejarlo ir por menos de 15 millones de dólares. 

La dirigencia del Millonario sigue negociando y también presiona el jugador, al punto tal que este jueves no se presentó al inicio de la pretemporada en México.

A primera hora del día, el delantero estaba citado al predio para someterse a las revisiones médicas antes de viajar el sábado a Chula Vista, California, donde el conjunto mexicano permanecerá hasta el 4 de julio.

Esta ausencia causó sorpresa, ya que nadie del cuerpo técnico había sido notificado en las últimas horas, y también generó un profundo malestar puertas adentro. 

Del lado de Tigres saben que Correa ve con buenos ojos regresar a la Argentina y creen que su ausencia tiene como objetivo forzar una salida.

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