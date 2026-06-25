El Real Madrid le comunicó al Como que recomprará a Nico Paz por 9 millones

El Real Madrid le comunicó formalmente al Como su decisión de ejercer la cláusula de recompra de Nico Paz, fijada en 9 millones de euros. La reunión entre ambos clubes se celebró este jueves y sirvió para que los blancos reiteraran una postura que ya habían adelantado de manera informal en los últimos días. La activación formal de la cláusula está prevista para los próximos días, momento en el que el mediocampista argentino volverá a pertenecer al conjunto madridista.

El movimiento responde a una lógica clara: el Real Madrid no quiere perder el control sobre una de las joyas del mercado. Durante toda la temporada, el club blanco siguió de cerca la progresión de Paz en la Serie A, y ese rendimiento terminó de convencerlos de recuperar sus derechos antes de decidir cuál será el mejor escenario para el futuro del jugador. La idea es guardarse una posición de poder en caso de que se produzca una nueva venta.

El Como deberá pagar 60 millones si quiere recuperarlo

Una vez que se complete la recompra, el Real Madrid tendrá la última palabra sobre el destino del argentino. Si el Como desea volver a contar con Nico Paz -quien tenía la intención de continuar en Italia bajo las órdenes de Cesc Fàbregas-, deberá negociar un nuevo traspaso con el club blanco. El precio de salida que maneja el Real Madrid para una eventual venta ronda los 60 millones de euros, una cifra que refleja el salto de valor que pegó el mediocampista durante su paso por la Serie A.

A diferencia de lo que ocurre en otras operaciones similares, el Como no dispone de ninguna opción preferente ni de una cláusula fijada para recomprar al jugador. Esto significa que, una vez consumada la operación, quedará en una posición de desventaja negociadora frente al conjunto madridista. Por ahora, Nico Paz está concentrado en el Mundial con la Selección Argentina, pero a su regreso deberá conocer cuál será su nuevo destino.