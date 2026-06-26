Bomba: Rafael Santos Borré está a un paso de volver a River
Rafael Santos Borré ultima cuestiones para volver a River Plate en este mercado de pases.
River continúa moviéndose en el mercado de pases. Ahora, desde la dirigencia avanzan fuerte por un delantero que está cerca de volver al club: Rafael Santos Borré.
El colombiano, que actualmente juega en Inter de Porto Alegre, tiene negociaciones muy avanzadas con el Millonario.
Quedan detalles para que que el futbolista vuelva. El delantero resignará una parte importante del salario que percibe en Brasil para regresar a River, y el club pagará 2.5 millones por su ficha para que se efectúe el traspaso.
Si se cierra la transferencia, el Chacho Coudet tendrá a su tercer refuerzo en este mercado.
A lo largo de la temporada 2026, el colombiano de 30 años lleva disputados un total de 28 partidos, en los que convirtió 9 goles y aportó con 2 asistencias.