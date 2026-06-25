Quién es el hincha de Turquía que deslumbró a todos en el Mundial 2026 por su impactante apariencia

La fase de grupos del Mundial 2026 dejó algunas "perlitas" que rápidamente causaron furor en las redes sociales: así es el caso del emblemático hincha de Turquía que fue captado por las cámaras de televisión en el debut frente a Australia.

Se trata de Udi Neco, un fanático que acompañó al elenco comandado por Vicenzo Montella, con un look bastante particular: su rostro estaba completamente pintado de negro, mientras que su pelo y ojos eran de color blanco al igual que una extensa barba.

El reconocido personaje sigue al equipo nacional en las tribunas desde hace algunos años.

El emblemático hincha tomó trascendencia pública en la derrota del combinado turco contra Australia por 2-0 el pasado domingo 14 de junio. Sin embargo, en su país ya se había consolidado como un aficionado memorable en su país.

Su verdadero nombre es Necdet Ölçerman, es hincha del Besiktas y destaca entre el resto de los fanáticos del elenco blanquinegro por su look, que con el correr de los años se transformó en su marca personal. Formó parte de la Gendarmería Nacional y en la actualidad se desempeña como joyero con una consolidada trayectoria.

Una de las particularidades de este atuendo es que son los colores del club de sus amores, pero que también representan al ‘Toro Negro', una figura simbólica que está asociada a la resistencia, la fuerza y el espíritu indomable.