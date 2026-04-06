Los cinco cambios reglamentarios que oficializó la FIFA para el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, no solo por su formato ampliado a 48 selecciones, sino también por una serie de cambios reglamentarios y organizativos impulsados por la FIFA que buscan modernizar la competencia y optimizar la experiencia de equipos e hinchas.

Mundial 2026: sedes, fechas y formato histórico

La próxima Copa del Mundo será organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, algo inédito en la historia del torneo. En total, se disputarán 104 partidos, de los cuales 78 tendrán lugar en territorio estadounidense, mientras que México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno.

El partido inaugural será el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, mientras que la final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Cambios reglamentarios en el Mundial 2026

Entre las principales novedades que implementará la FIFA para el Mundial 2026 se destacan:

Lista de buena fe de 26 jugadores (oficializada): cada selección podrá inscribir entre 23 y 26 futbolistas, con al menos tres arqueros.

Lista preliminar ampliada: deberá incluir entre 35 y 55 jugadores.

Reemplazos por lesión: se permitirán hasta 24 horas antes del debut, solo en casos graves.

Pausas de hidratación obligatorias: habrá una detención de tres minutos en cada tiempo, sin importar el clima o el estadio.

Nuevo criterio de desempate en fase de grupos: el primer factor será el resultado entre los equipos involucrados (duelo directo).

En caso de igualdad, el orden de criterios será: enfrentamiento directo, diferencia de gol entre los equipos empatados, goles entre ellos, diferencia de gol general, goles a favor, Fair Play y, finalmente, sorteo.

Un Mundial con tres inauguraciones y menos traslados

Otra de las grandes innovaciones será la realización de tres ceremonias de inauguración, una en cada país anfitrión. La principal será en Ciudad de México, mientras que las otras se llevarán a cabo en Toronto y Los Ángeles.

Además, la FIFA diseñó un calendario con el objetivo de reducir los traslados, tanto para las selecciones como para los hinchas, teniendo en cuenta la enorme extensión geográfica del torneo.

Para ello, se analizaron factores como temperaturas, infraestructura, transporte, seguridad y coordinación logística entre áreas clave como televisión, medicina, servicios a equipos y gestión de entradas.

Un torneo que redefine la Copa del Mundo

Con 48 selecciones, más partidos y nuevas reglas, el Mundial 2026 se perfila como el más grande de la historia. La apuesta de la FIFA apunta a un espectáculo global más inclusivo, dinámico y adaptado a las exigencias del fútbol moderno.