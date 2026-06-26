Noruega llama la atención de todos en el Mundial 2026, pero no solo por el fútbol: un destino único para conocer

Noruega se convirtió en uno de los países sensación del Mundial 2026. De la mano de Erling Haaland y otras figuras, llevan una destacada participación en la Copa del Mundo y reciben las miradas de todos.

Pero lejos de quedarse solo con lo futbolístico, la nación escandinava también llama la atención por una cultura muy particular.

Es que este territorio cuenta con una fuerte conexión con la naturaleza, costumbres centenarias y fenómenos naturales únicos. Este país nórdico esconde curiosidades que sorprenden a quienes lo visitan por primera vez.

Noruega, un país que enamora por su fútbol, pero también por su cultura

Uno de los aspectos más llamativos de la cultura noruega aparece desde la primera comida del día. Mientras en gran parte del mundo el desayuno suele incluir café, pan o frutas, en Noruega es muy común comenzar la jornada con arenque en escabeche. La fuerte tradición pesquera del país convirtió al pescado en uno de los alimentos más importantes de su gastronomía.

En la mesa tampoco suele faltar el aquavit, considerado la bebida nacional. Se trata de un destilado elaborado a base de papas o cereales, con cerca del 40% de graduación alcohólica y aromatizado con distintas especias. Su consumo está especialmente ligado a reuniones familiares y celebraciones como la Navidad.

La relación de los noruegos con la naturaleza también es diferente. El país cuenta con una legislación conocida como allemannsretten, que garantiza el derecho de cualquier persona a recorrer libremente bosques, montañas y espacios naturales, e incluso acampar en muchos terrenos no urbanizados, siempre respetando determinadas normas de convivencia y cuidado del ambiente.

Otro fenómeno que llama la atención ocurre en el extremo norte del país. Allí puede disfrutarse del famoso sol de medianoche, un espectáculo natural que provoca que durante varias semanas el sol nunca llegue a ocultarse. Entre mayo y julio, ciudades como Tromsø permanecen iluminadas las 24 horas, modificando por completo los hábitos diarios de sus habitantes.

Las tradiciones también ocupan un lugar central en la identidad nacional. Cada 17 de mayo, Noruega celebra el Día de la Constitución con multitudinarios desfiles, música y reuniones familiares. Durante esa jornada es habitual que miles de personas luzcan el bunad, el traje típico noruego, cuyos colores y diseños cambian según la región de origen de cada familia.

La mitología también forma parte de la vida cotidiana. Los trolls, protagonistas de innumerables leyendas escandinavas, aparecen representados en esculturas, monumentos, tiendas de recuerdos e incluso en nombres de caminos y montañas, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del país.

Por último, los noruegos tienen una filosofía de vida conocida como kos, similar al concepto danés de hygge. Esta forma de entender el bienestar propone disfrutar de los pequeños momentos cotidianos, la tranquilidad del hogar, el contacto con la naturaleza y la compañía de familiares y amigos, una manera de afrontar especialmente los largos y oscuros inviernos del norte europeo.

Los 3 mejores pueblos de Noruega para conocer, según la Inteligencia Artificial

Si buscás pueblos noruegos con paisajes espectaculares y mucha identidad local, estos tres son de los más recomendables para pensar en conocer.

1. Flåm

Ubicado en el corazón de los fiordos, es uno de los destinos más famosos del país. Desde allí se puede recorrer el impresionante fiordo de Aurland y tomar el histórico tren de Flåm, considerado uno de los viajes ferroviarios más lindos del mundo.

2. Reine

Es un pequeño pueblo pesquero rodeado de montañas que parecen surgir directamente del mar. Sus casas rojas sobre pilotes y los paisajes de las Islas Lofoten lo convierten en uno de los lugares más fotografiados de Noruega.

3. Geiranger

Famoso por el espectacular fiordo de Geiranger, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es ideal para hacer senderismo, recorrer miradores y navegar entre cascadas que caen desde enormes acantilados.