Noruega le ganó a Senegal y también se clasificó a la próxima ronda del Mundial

Noruega venció este lunes por 3-2 a Senegal y confirmó su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que se disputó en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Los goles para el elenco europeo los anotaron Marcus Pedersen, a los 43 minutos del primer tiempo, y Erlin Haaland por duplicado, a los 3 y 13 del complemento.

En tanto, Ismaila Sarr anotó doblete en el cuadro africano para descontar a los 8 y 48 minutos del segundo período.

De esta manera, los comandados por Stale Solbakken alcanzaron la segunda posición del Grupo I con 6 puntos, al igual que Francia (+5), pero con una diferencia de gol de +4.

Además, ambos equipos se medirán el próximo viernes desde las 16:00 (hora argentina) para conocer quien accederá a la siguiente instancia de la Copa del Mundo como primero de grupo.

Por su parte, Senegal e Iraq harán lo propio en simultaneo, buscando la posibilidad de acceder a los 16avos de final del certamen como una de las mejores terceras selecciones.

El encuentro comenzó chato, áspero y sin demasiadas ocasiones para ninguno de los dos seleccionados, hasta que, sobre el cierre de la primera mitad, apareció Pedersen, quien aprovechó un grave error de Kalidou Koulibaly al cederle la pelota, para sacar un zurdazo que contó con la floja respuesta del arquero rival, Edouard Mendy, y abrir el marcador a favor de los europeos.

Con la necesidad de ir en busca del resultado por parte de los dirigidos por Pape Thiaw para continuar con la esperanza de permanecer en la cita mundialista, el complemento del duelo contó con cuatro tantos que le dieron emoción al mismo hasta el final.

Haaland, que alcanzó las cuatro anotaciones en este Mundial y pelea junto a Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia) por ser el máximo goleador de esta edición llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Primero, el delantero noruego con presente en el Manchester City recibió un pase filtrado de Martin Odegaard para poner el 2-0 y, 10 minutos más tarde, saltó para conectar con el pie un centro de Sander Berge y estampar el 3-1, dado que Sarr había descontado para Senegal.

Por último, el propio Sarr le dio esperanza al conjunto africano de igualar la partida cuando, con 6 minutos en el reloj para el final por el tiempo de descuento, recibió un balón dentro del área y batió al arquero Örjan Nyland.

No obstante, dicho gol no fue suficiente para modificar el resultado final de 3-2 y Noruega selló su pase a las rondas de eliminación directa del Mundial 2026. venció este lunes por 3-2 a Senegal y confirmó su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que se disputó en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles para el elenco europeo los anotaron Marcus Pedersen, a los 43 minutos del primer tiempo, y Erlin Haaland por duplicado, a los 3 y 13 del complemento.

En tanto, Ismaila Sarr anotó doblete en el cuadro africano para descontar a los 8 y 48 minutos del segundo período.

De esta manera, los comandados por Stale Solbakken alcanzaron la segunda posición del Grupo I con 6 puntos, al igual que Francia (+5), pero con una diferencia de gol de +4.

Además, ambos equipos se medirán el próximo viernes desde las 16:00 (hora argentina) para conocer quien accederá a la siguiente instancia de la Copa del Mundo como primero de grupo.

Por su parte, Senegal e Iraq harán lo propio en simultaneo, buscando la posibilidad de acceder a los 16avos de final del certamen como una de las mejores terceras selecciones.

El encuentro comenzó chato, áspero y sin demasiadas ocasiones para ninguno de los dos seleccionados, hasta que, sobre el cierre de la primera mitad, apareció Pedersen, quien aprovechó un grave error de Kalidou Koulibaly al cederle la pelota, para sacar un zurdazo que contó con la floja respuesta del arquero rival, Edouard Mendy, y abrir el marcador a favor de los europeos.

Con la necesidad de ir en busca del resultado por parte de los dirigidos por Pape Thiaw para continuar con la esperanza de permanecer en la cita mundialista, el complemento del duelo contó con cuatro tantos que le dieron emoción al mismo hasta el final.

Haaland, que alcanzó las cuatro anotaciones en este Mundial y pelea junto a Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia) por ser el máximo goleador de esta edición llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Primero, el delantero noruego con presente en el Manchester City recibió un pase filtrado de Martin Odegaard para poner el 2-0 y, 10 minutos más tarde, saltó para conectar con el pie un centro de Sander Berge y estampar el 3-1, dado que Sarr había descontado para Senegal.

Por último, el propio Sarr le dio esperanza al conjunto africano de igualar la partida cuando, con 6 minutos en el reloj para el final por el tiempo de descuento, recibió un balón dentro del área y batió al arquero Örjan Nyland.

No obstante, dicho gol no fue suficiente para modificar el resultado final de 3-2 y Noruega selló su pase a las rondas de eliminación directa del Mundial 2026.