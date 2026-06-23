Copa América 2028: Estados Unidos vuelve a tomar ventaja para ser sede del torneo

La Conmebol avanza en las negociaciones para definir la sede de la Copa América 2028 y todo indica que Estados Unidos vuelve a posicionarse como el principal candidato para organizar el torneo continental.

Mientras se disputa el Mundial 2026, las conversaciones entre la dirigencia sudamericana y los organizadores estadounidenses habrían progresado de manera significativa en las últimas semanas, lo que acerca la posibilidad de que el certamen regrese al país norteamericano, tal como ocurrió en las ediciones de 2016 y 2024.

La buena evaluación que dejó la organización de la Copa América 2024, en la que la Selección Argentina se consagró campeona tras vencer a Colombia en la final, fue uno de los factores que fortalecieron la candidatura estadounidense.

Antes de que Estados Unidos tomara ventaja, Ecuador había manifestado interés en albergar la competencia. Sin embargo, la falta de una propuesta sólida y algunas diferencias internas terminaron debilitando sus posibilidades.

Argentina también apareció como una alternativa, especialmente después de no haber podido organizar la edición 2021, que originalmente compartiría con Colombia y que finalmente se disputó en Brasil debido a la pandemia de Covid-19. Incluso se analizó una candidatura conjunta con Uruguay en el marco de la preparación para el Mundial 2030.

De concretarse la elección de Estados Unidos, la Copa América 2028 mantendría un formato similar al de la edición anterior, con las diez selecciones de Conmebol y seis equipos invitados de Concacaf. El principal desafío será coordinar el calendario con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, previstos para julio y agosto.