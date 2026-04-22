Las dos sedes que pelean palmo a palmo en Conmebol para quedarse con la Copa América 2028

Mañana se hará una nuevo congreso de la Conmebol, con representantes de 10 federaciones, en la ciudad ciudad ecuatoriana de Quito. Uno de los temas a conversar será nada menos que la sede de la próxima Copa América.



La entidad que comanda Alejandro Domínguez tiene como preferencia a Estados Unidos, que con la organización de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, ya tiene gran parte de la estructura armada.

El antecendente de los incidentes en la previa entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami parecen no modificar nada y obviamente que se dispute un Mundial en menos de dos meses ahí, tiene mucho que ver ya que se supone que se tomaron los recaudos necesarios.

Todo esto teniendo en cuenta que además del 14 a 30 de julio de 2028 se disputarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En el país norteamericano consideran que las dos competencias se pueden disputara simulaténeamente.

Además del país presidido por Donald Trump, el que aparece como alternativa es nada menos que Argentina. La razón es más que clara, ya que tiene ya una cantidad de estadios aprobados a nivel contindental impresionante en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santiago del Estero, Rosario, Mendoza, Córdoba, San Luis y San Juan.

Corren de atrás, pero también son opciones Uruguay y Paraguay, aunque ya en ese caso deberán modificar ciertas cuestiones para realizar semejante evento.