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CAMBIA TODO CAMBIA

Así es la planificación de Scaloni para la Selección Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

Lionel Scaloni hizo contundentes declaraciones tras el triunfo de Argentina ante Austria, aún cuando todavía no sabía que iba a terminar como líder del Grupo J del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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La Selección Argentina le ganó a Austria por 2 a 0 y como Jordania perdió ante Argelia, no sólo se aseguró la clasificación a los 16avos del Mundial 2026, sino que además ya sabe que lo hará como líder del Grupo J. Teniendo en cuenta esta circunstancia, Lionel Scaloni que hará una rotación para que descansen los habitualmente titulares y que varios de los que no vieron acción todavía, tengan minutos.  

 "La clasficación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que juegen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos", aseguró Scaloni en conferencia de prensa.

Ya se sabe que Cristian "Cuti" Romero no estará presente, tras haber sufrido un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince. Además, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes volvieron a jugar un rato y puede que los meta desde el inicio.

Otro de los focos sin lugar a dudas será lo que pasará con Lionel Messi, quien este miércoles cumplir 39 años.

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