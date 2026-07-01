Argentina jugará con su camiseta titular ante Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026

La FIFA confirmó las indumentarias que utilizarán Argentina y Cabo Verde en el partido por los 16avos. de final del Mundial 2026, que se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Albiceleste dirigida por Lionel Scaloni volverá a lucir su tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalones y medias blancas. Será la primera vez en esta Copa del Mundo que Argentina repita una misma combinación de indumentaria.

En el debut con goleada frente a Argelia por 3 a 0, el conjunto nacional ya había utilizado esa vestimenta. Luego, ante Austria, mantuvo la camiseta titular pero cambió a pantalones y medias azul marino y ganó 2 a 0. En el cierre de la fase de grupos, frente a Jordania, vistió la camiseta alternativa y logró imponerse por 3 a 1.

Qué camiseta usará Cabo Verde ante Argentina

Argentina vestirá su uniforme tradicional debido a que Cabo Verde jugará con su indumentaria titular, completamente azul. Es la misma que utilizó en la igualdad sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final.

Cómo vestirán los arqueros

En los arcos también habrá colores definidos. Emiliano "Dibu" Martínez utilizará un uniforme completamente verde, el mismo que llevó en el encuentro ante Austria.

Por su parte, Vozinha defenderá el arco de Cabo Verde con indumentaria amarilla, tal como ocurrió en el empate frente a España en Atlanta, actuación que lo convirtió en una de las grandes figuras del partido y multiplicó su popularidad en las redes sociales.

De qué color vestirá el árbitro

La FIFA también determinó que el árbitro del encuentro, cuya designación será anunciada en las próximas horas, utilizará camiseta roja, pantalón negro y medias negras para el cruce entre Argentina y Cabo Verde.