La insólita predicción que acertó Diego Maradona sobre el Mundial 2026, hace 8 años

El histórico archivo de Diego Maradona opinando sobre el otorgamiento de la sede de la Copa del Mundo a la región norteamericana se transformó en la máxima tendencia.

El video original sumó un alcance masivo de 686 mil reproducciones, 4,5 mil me gusta y superó los 1,8 mil retuits en la plataforma X, reactivando una encendida polémica futbolera en pleno desarrollo del torneo.

La grabación recopila un fragmento de su recordado programa televisivo emitido originalmente en 2018. En aquel entonces, el astro argentino apuntó sin filtros contra la designación conjunta de los tres países organizadores. La reaparición del contenido generó una ola de discusiones cruzadas entre los hinchas que defienden la visión comercial del deporte y los nostálgicos que respaldan la mirada del eterno 10 nacional.

Qué muestra el archivo de Diego Maradona que paralizó internet

En el material compartido por el medio RTP Ecuador, se observa al ídolo dialogar con Víctor Hugo Morales sobre el futuro del evento que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. "No me gusta", lanzó el campeón mundial de forma contundente en el primer segundo del bloque, abriendo paso a un descargo fiel a su estilo directo y popular.

El argumento principal del exjugador radicó en la presunta falta de arraigo futbolero en tierras norteamericanas, donde aseguró que "no hay pasión" en dichos países. Con ironía y lucidez, rememoró también los viejos intentos corporativos por cambiar el reglamento de los partidos para fraccionarlos en cuatro tiempos de 25 minutos con fines netamente publicitarios.

La fuerte reacción de los hinchas por las palabras del Diez

Por un lado, un gran sector de los usuarios respaldó al ídolo expresando que la detención del juego a los 25 minutos para la pausa de hidratación le dio la razón, denunciando que se fragmentó el fútbol en tres tiempos solo para beneficio de las marcas y la publicidad de la televisión.

Pero por el otro lado, las respuestas alcanzaron niveles de extrema dureza contra la figura del fallecido futbolista argentino. Diversos internautas arremetieron directamente contra la vida privada del jugador con insultos pesados, minimizando su análisis al asegurar que no se trata de ninguna profecía ni predicción real ya que esos cambios reglamentarios ya se debatían en esa época.