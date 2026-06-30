Una supercomputadora analizó 25.000 escenarios posibles y esta selección será la gran campeona

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y, con ello, se cierra la primera gran etapa del torneo. Con 72 partidos disputados y el cuadro de eliminación directa ya definido, el análisis del certamen se vuelve más preciso y permite nuevas lecturas y predicciones sobre el rendimiento de las selecciones.

En ese contexto, la supercomputadora de Opta volvió a procesar miles de simulaciones del resto de la competencia para recalcular las probabilidades de cada equipo. El modelo actualizó sus proyecciones en función del nuevo escenario del campeonato, lo que permite observar con mayor claridad cómo se ordenan las distintas selecciones en su camino hacia la definición.

Qué dicen los resultados del cálculo de la supercomputadora

Qué dicen los resultados del cálculo de la supercomputadora

En la nueva lectura de la supercomputadora, Francia aparece como la gran favorita con un 18,7% de probabilidades de ser campeón, seguida por Argentina con un 16,3% y España con un 13,5%. Más atrás se ubican Inglaterra con un 9,7%, Brasil con un 6,5% y Países Bajos con un 5,1%, en una pelea muy ajustada entre los principales candidatos.

El impacto de la fase de grupos se refleja especialmente en Francia, que pasó de un 13% previo al inicio del torneo a su actual 18,7%, consolidándose como líder tras una campaña perfecta en la primera etapa. Argentina también muestra un crecimiento sostenido, favorecida además por un cuadro de eliminación directa que, según el modelo, le abre un camino menos exigente hacia las instancias decisivas.

España, que había comenzado como la principal candidata en las predicciones iniciales, cayó al tercer puesto aunque sigue muy cerca de los dos primeros. Inglaterra mantiene su lugar entre los aspirantes con un 9,7%, mientras que Brasil prácticamente no modificó su posición inicial, pasando de 6,6% a 6,5%, sin grandes variaciones.

El otro salto importante lo dio Países Bajos, que había subido de 3,6% a 5,1% tras una destacada fase de grupos, en la que mostró una de sus versiones más goleadoras recientes, aunque finalmente quedó eliminado de la competencia. El modelo también marca diferencias claras en el resto de las selecciones, con varios equipos europeos y sudamericanos que intentan meterse en la pelea grande.

En el mapa latinoamericano, Colombia se posiciona como la tercera selección de la región con mayores chances, con un 3,2% de probabilidad de ser campeón, mientras que Ecuador aparece con 0,6% y Paraguay con apenas 0,1%. Uruguay, en tanto, quedó fuera de la pelea tras no lograr avanzar desde la fase inicial.

Resultados de la supercomputadora Opta

Entre los anfitriones, Estados Unidos es el mejor posicionado con un 42,5% de probabilidades de llegar a cuartos de final, seguido por México con 28,3% y Canadá con 25,2%. Sin embargo, el modelo advierte que el camino de los tres podría complicarse a medida que avance la fase eliminatoria.