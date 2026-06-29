El insólito mensaje que recibió de su madre en medio de una conversación totalmente normal: "Sin mí no estarías en este mundo"

Un intercambio de mensajes entre un joven y su madre se popularizó en redes sociales por un detalle mínimo en el tono del chat, que hizo que muchos se vean reflejados.

Lo que empezó como una conversación cotidiana sobre una sugerencia terminó escalando cuando un "che" encendió la reacción de la mujer.

La respuesta no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión entre los usuarios. El cruce, cargado de humor y tensión familiar al mismo tiempo, dejó una frase que se volvió lo más comentado de la conversación y abrió el debate en redes.

Hablaba con su mamá por Whatsapp pero el tono de un mensaje la hizo enojar

El intercambio se volvió viral en X a partir de una publicación del usuario "salvatigna", quien compartió una captura de un chat con su madre que rápidamente empezó a circular por lo particular del tono de la conversación y una frase que terminó robándose toda la atención.

En los primeros mensajes, el joven le comenta a su madre que estaba pensando en regalarle a alguien de su confianza su celular anterior, ya que consideraba que podía resultar más útil que el que esa persona tenía actualmente.

En ese contexto, le escribe: "Che estaba pensando también en regalarle el celu que tenía yo antes" y agrega que "debe andar mejor que el que tiene ahora", en una charla que arrancaba en tono cotidiano y sin mayor conflicto aparente.

La madre responde a la sugerencia enfocándose en un problema técnico del teléfono: "Siiii!!! Sabes que el del ya cuando me llama el audio le sale como cortado", validando la idea pero marcando el mal funcionamiento del dispositivo actual. El ida y vuelta seguía con normalidad hasta ese momento.

Sin embargo, la conversación cambia de tono cuando el joven responde con un "Jajajaj por eso! estaría buenísimo", lo que dispara la reacción de la madre: "Y el che esta demás", marcando el uso del trato informal en el mensaje.

A partir de ahí, el intercambio escala con una frase que se volvió lo más comentado del chat: "Soy tu madre sin mi no estarías en este mundo", un cierre contundente que terminó de convertir la conversación en viral.

Hablaba con su mamá por Whatsapp pero el tono de un mensaje la hizo enojar

La propia publicación del usuario acompañó la captura con humor: "Ok mi vieja se ve que tenía un mal día", lo que sumó aún más difusión y reacciones entre los usuarios.

Entre los comentarios, muchos destacaron el cruce con distintas lecturas. "'Che las pelotas' es lo que le contesto a mi hijo cuando me dice así... 12 años", escribió una usuaria. Otros sumaron: "jajaja igual te pide el mínimo respeto", "respeten los rangos" y "basadísima", en una cadena de respuestas que amplificó el tono humorístico de la publicación.