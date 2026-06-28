Dejó su auto en el taller y lo encontró trabajando como remis: la insólita justificación del mecánico

Un hombre se llevó una insólita sorpresa en la calle al encontrarse con el auto que había dejado en el mecánico, pero funcionando como remis. Al notar la situación, decidió grabar un video mientras lo seguía y su reacción generó una ola de comentarios.

Kevin, protagonista del video, relató lo ocurrido en su cuenta de TikTok. "Este es mi auto y está trabajando de Uber. Nunca me avisaron de nada", se lo escucha decir al comienzo del clip. Acto seguido, empezó a deletrear la patente en voz alta, para confirmar que el corsa era el suyo.

El hombre explicó que, según le habían dicho en el taller, el auto todavía tenía tareas pendientes para terminar la reparación y que recién el sábado podía pasar a retirarlo. Por eso, no lograba entender cómo terminó en la calle y mucho menos usándolo como remis.

Lo que más bronca le dio fue ver que el recorrido del vehículo se hacía en la zona donde vive. "¿Cómo no te voy a ver, boludo? Si estás trabajando en Marcos Paz y yo vivo acá. Si vas a hacerla, hacela bien. Ni para eso sirven", lanzó desde su cuenta "mdschollesk".

El dueño del auto relató en redes la situación que vivió (TikTok/@mdschollesk).

El video cosechó un millón y medio de visualizaciones y más de 64 mil "Me gusta" en cuestión de horas. Lejos de enojarse, Kevin optó por tomarse la situación con humor. "No le voy a decir nada ahora, pero cuando vaya a buscarlo voy a pedir explicaciones", comentó.

Incluso, sumó una broma sobre lo que ocurrió con el vehículo durante esos días. "Cuando me quiera cobrar el arreglo le voy a decir que le tengo que descontar cuatro días de trabajo", lanzó.

Entre los comentarios más destacados del video se generó una fuerte división de opiniones. "Un buen mecánico siempre prueba el auto antes de entregarlo", escribió un usuario, mientras que otro fue más contundente: "Yo llamaba a la Policía".

También hubo quienes cuestionaron la situación con ironía, como "¿Cómo no vas a saber la patente de tu propio auto?", y otros que se mostraron sorprendidos por lo ocurrido: "Si estaba trabajando con el auto, es una locura".

La respuesta que le dieron al dueño del auto





En otro video que también publicó en TikTok, Kevin contó que logró hablar con el responsable de la situación, quien le explicó que atravesaba un momento complicado y que por eso había sacado el auto a la calle sin permiso.

"Él me explicó bien, me pidió que borre el video pero no lo voy a hacer porque no sale la cara de él", señaló en los primeros segundos. Además, detalló que había dejado el vehículo en el taller por problemas en el alternador y en las luces.

Kevin sostuvo que, en caso de que le hubieran pedido permiso, habría estado dispuesto a ayudar. Lo que más le molestó fue que utilizaran el auto sin consultarle.

"Estaba en una situación crítica, lo estaban por desalojar del alquiler y en la camioneta de mudanza no entró todo. Había que llevar bolsas, pero me hubieses pedido permiso", cerró y pidió dar por terminado el tema.