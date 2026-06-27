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Sábado, 27 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INSÓLITO

Encargó una torta para su casamiento y lo que le llegó "arruinó" la boda por completo

La flamante novia se llevó una impactante sorpresa y mostró un vídeo comparativo entre las dos tortas que rápidamente fue muy criticado en redes sociales.

SGorostiaga
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una joven causó furor en las redes sociales tras comparar la torta que había solicitado para celebrar su casamiento con lo que le llegó, la cual tenía considerables diferencias.

La pieza de repostería original contaba con tres pisos, una cobertura blanca y una decoración delicada de flores y perlas, pero lo que finalmente llegó para esta jornada tan especial estaba muy desproporcionada.

La flamante novia utilizó su cuenta de TikTok (@sofipeeters) para realizar un descargo con ambas imágenes y aseguró que no lo había dicho nada antes debido a que no recibió personalmente el pedido.

Según lo expuesto en las fotografías, los tres pisos de la torta que le llegaron eran mucho más gruesos y más altos de lo que realmente había deseado y solicitado; sin embargo, se quedó con el consuelo de que sus invitados aseguraron que "estaba rica".

A pesar del revuelo mediático que provocó la publicación, la autora del video evitó mencionar quién fue la responsable de la elaboración del pastel "para no quemarla" y detalló que se trató de una pastelera independiente y no un local especializado.

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